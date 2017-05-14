Фанёф: Райан не просто забивает голы для «Оттавы», а делает гораздо больше

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф после матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) высоко оценил игру нападающего Бобби Райана.

«Честно говоря, ощущения такие, будто регулярный чемпионат прошёл уже давно. Думаю, Бобби отлично поработал для нас. Было приятно увидеть, как он забросил.

На мой взгляд, Райан не просто забивает голы, а делает гораздо больше. Он блокировал броски, оказывал физическое давление, и его мастерство очень высоко», – приводит слова Фанёфа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.