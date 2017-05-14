Блашилл: США будут бороться за 1-е место в группе, мы способны обыграть Россию

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл поделился впечатлениями после победы в игре со Словакией (6:1).



«Счёт матча со Словакией не совсем отражает происходившее на льду. Нас выручал Ховард, многое получалось в атаке. Словаки старались, но мы прибавили в контроле шайбы. Это сказалось на результате. Шей и Хейз хорошо вписались в команду, а Кевин играл с Годро в Бостонском колледже. Конечно, обоим нужно прибавлять, но эти ребята нас усилили. С Россией нас ожидает важнейший матч. Будем бороться за первое место в группе. Соперник играет здорово, но мы способны обыграть любого. Впереди выходной, будет разбирать их игру. Верим, что можем выиграть чемпионат мира, но сделать это будет очень сложно. Главное – концентрироваться на своей игре», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.