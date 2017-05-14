Сборная России приняла участие в командной фотосессии. Фоторепортаж

14 мая в Кёльне национальная команда России провела официальную фотосессию ИИХФ. В фотографировании приняли участие руководство, тренерский штаб, хоккеисты и персонал сборной России. После фотосъёмки на льду «Кёльн Арены» состоялась тренировка, к которой присоединились игроки «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с официальной фотосессии и тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.