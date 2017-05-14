Малкин: «Питтсбург» спешил и ошибался, бывают дни, когда просто не идёт игра

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.



«Мы начали спешить и совершать ошибки. Бывают дни, когда просто не идёт. Хотя моменты у нас были, в том числе попадание в штангу. В целом нам стоит поработать над выходом из зоны: соперник прессингует вдвоём, а мы почему-то оказались к этому не готовы. При игре в большинстве надо также построже играть в обороне и быть готовыми к контратакам», — цитирует Малкина официальный сайт лиги.