Буше: не соглашусь, что Райан выглядел так уж плохо по ходу «регулярки»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли прокомментировал игру нападающего Бобби Райана.



«Я не соглашусь, что Бобби выглядел так уж плохо по ходу регулярного чемпионата. На некоторых отрезках сезона он действовал весьма продуктивно. Когда вы являетесь атакующим игроком и вроде бы делаете всё правильно, но шайба не идёт в ворота, у вас случается блокировка сознания. Это произошло с Райаном, который тогда играл едва ли хуже, чем сейчас в плей-офф, но просто не мог завершить момент голом. В такие минуты начинаешь задумываться о том, что делаешь что-то неправильно. У Бобби был тяжёлый год с персональной точки зрения, и с этим ничего не поделаешь. Какие-то жизненные отрезки получаются более сложными, чем другие, так что ему пришлось многое переосмыслить», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.