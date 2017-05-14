Райан: я почувствовал себя комфортно только в игре под номером 82

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) поделился мнением о непростом для себя сезоне.



«Я почувствовал себя комфортно только в игре под номером 82. Знаю, что это заняло у меня больше времени, чем у многих ребят. У меня выдался непростой год, мне приходилось многому учиться заново. Я заплатил определённую цену за это, думаю, что все это видят. Начало плей-офф было возможностью перезагрузиться. Я бы даже сказал, что в моём случае это была полная перезагрузка.



Я пропустил довольно много матчей из-за травмы, после чего хотел просто вернуться на лед и набрать форму. В последней игре регулярного чемпионата я почувствовал, что мне это удалось. Я просто знал, что в определённый момент шайба всё-таки начнет залетать в ворота, так и произошло в первом раунде. Когда долго не забиваешь, то начинаешь чувствовать, что подводишь партнёров по команде. Надеюсь, что сейчас я потихоньку начинаю возвращать долги», — цитирует Райана официальный сайт лиги.