Пюёряля: нередко бывает, что команда не может удержать преимущество в два гола

Нападающий сборной Финляндии Сами Пюёряля поделился впечатлениями после победы над командой Швейцарии (3:2 ОТ) в матче чемпионата мира по хоккею — 2017. Финны сумели отыграться со счёта 0:2 и победить в овертайме.

«Нередко бывает, что команда не может удержать преимущество в две шайбы. Выигрывая с таким счётом, ты часто начинаешь играть несколько пассивно, а соперник набирает обороты. Швейцария во втором периоде чуть сбавила, поэтому мы хотели продолжить давление и почувствовали, что у нас есть хороший шанс», — цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.