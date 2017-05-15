Лундквист: чувствовал себя хорошо, но не идеально, ещё привыкаю к площадке

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился впечатлениями после матча со Швейцарией (4:2), который стал для него первым на чемпионате мира — 2017.



«Это была хорошая и нужная победа. Я чувствовал себя хорошо, но не идеально. Играть на большой площадке ещё немного непривычно, мне нужно пару дней и побольше практики. Сегодня мы провели большое количество времени, играя в меньшинстве, что даже хорошо для меня, с одной стороны. Я привыкаю к взаимодействию с партнёрами", — цитирует вратаря официальный сайт ИИХФ.