«Анахайм» сравнял счёт в серии с «Нэшвиллом» — 1-1

«Анахайм Дакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Анахайма» отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). За «Нэшвилл» голы забили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счёт в серии стал ничейным — 1-1. Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на льду «Предаторз» 17 и 19 мая.