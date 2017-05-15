Мерзликин: были предложения от клубов КХЛ, но мне не нравятся Россия и её лига

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин рассказал, почему он не хочет играть в Континентальной хоккейной лиге.



«Мама у меня из Латвии, а папа — русский, из Москвы. Он погиб, когда мне было три года. Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное. Я с детства играю в Швейцарии, поэтому считаюсь швейцарским хоккеистом в местном чемпионате. На сколько планирую задержаться в Швейцарии? Не знаю, посмотрим. Если будет звонок из моей мечты (клуба НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), то я сразу же соберу чемодан и уеду. На чемпионате мира я должен понять, чего мне не хватает и в чём надо прибавлять. Хочется услышать от соперников, что они думают о моей игре. Было бы здорово, например, если бы Панарин сказал мне, как я играю.



Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго!» — рассказал Мерзликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полностью интервью с Мерзликиным можно прочитать здесь.