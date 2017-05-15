Джохансен повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в одном плей-офф

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:5) забросил шайбу и сделал голевую передачу. Счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли в настоящее время равный: 1-1.

В 12 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли канадcкий хоккеист набрал 13 (3+10) очков, повторив рекорд «Предаторз», который в 2011 году установил Джоэл Уорд.

Такого же результата в 2016 году добился нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон.