Гецлаф вышел на второе место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф сделал три голевые передачи в третьей игре финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:3). В настоящее время счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли 1-1.

В 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли канадский хоккеист набрал 18 (8+10) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров, отставая на одно очко от Евгения Малкина («Питтсбург»).

В Восточной конференции действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Оттаве Сенаторз» 0-1 в серии.