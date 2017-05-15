Житник: у Овечкина и «Вашингтона» есть сезонов пять, чтобы взять кубок Стэнли

Известный хоккеист Алексей Житник поделился мнением о приезде в сборную России на чемпионат мира игроков «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Также Житник прокомментировал текущие события в плей-офф НХЛ.

«Главное вашингтонское усиление в Европе — это центрфорвард номер один «Кэпиталз» Бекстрём, который заметно укрепит шведов. Но и Кузнецов с Орловым — отнюдь не статисты, практически весь сезон выходили на лёд во второй пятёрке «Вашингтона». Так что кому-то из ребят-победителей в сборной придётся потесниться. По своему опыту могу сказать, что нужно делать поправку на площадки. Переходить с маленького льда на большой непросто — и особенно защитникам.

В Северной Америке до сих пор много обсуждают Овечкина. Вокруг суперзвёзд всегда придумываются какие-то драмы и мелодрамы, тогда как их одноклубники остаются в стороне. В этом плане Александр взял удар на себя и помог своим партнёрам — их практически не критикуют. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло. На мой взгляд, у Овечкина и «Вашингтона» в современной версии этой команды ещё есть сезонов пять, чтобы взять кубок. Вашингтонский поезд совсем не ушёл. Нужно только подтянуть игру в обороне, найти доминирующего защитника уровня Карлссона из «Оттавы». Орлов и другие защитники «Кэпиталз» при всём к ним уважении — всё-таки игроки второй пары и ниже.

Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...» «Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, а «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона» и вышел в финал конференции.

Победа на старте «Оттавы» удивила больше, чем первый успех «Нэшвилла» в серии с «Анахаймом». Всё-таки если к «Нэшвиллу», который уже остановил фаворитов конференции — «Чикаго» и «Сент-Луис», теперь относятся без предубеждения, то «Оттаву» по-прежнему считают выскочкой. Три удаления хоккеистов «Оттавы» из четырёх были железными, одно — сомнительным. Плюс гол в ворота «Питтсбурга» никак нельзя было засчитывать. Уверен, что и дальше судейской руки мы видеть не будем. В НХЛ не удивлюсь ничему, включая финал «Оттава» — «Нэшвилл». Ну а на чемпионате мира жду классику — Россия — Канада», — цитирует Житника Russia-Hockey.