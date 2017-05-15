Хартли: я не вижу никаких слабых сторон у россиян

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился ожиданиями от матча группового этапа с национальной командой России. Россияне борются за первое место в группе, латвийцы — за попадание в плей-офф.

«Я смотрел матчи сборной России и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чём мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что кто-то мне подскажет. Все наши молодые ребята будут играть со сборной России, Френкс Разгалс будет играть», – рассказал Хартли.