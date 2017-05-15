Нил повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил в финальном матче Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:5) забросил шайбу. Счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли между командами в настоящее время 1-1.

Это 13-й гол канадского игрока за «Предаторз» в плей-офф НХЛ, и он повторил рекорд клуба, принадлежащий Дэвиду Легуонду и Ши Уэберу. В 12 матчах текущего плей-офф НХЛ на счету Нила 6 (5+1) очков.

В Восточной конференции действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Оттаве Сенаторз» 0-1 в серии.