Гибсон — на четвёртом месте в истории «Анахайма» по победам среди вратарей

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон во втором матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3) отразил 30 бросков из 33. Счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли в настоящее время 1-1.

Американский вратарь одержал свою 10-ю победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел на четвёртое место в истории «Дакс». Лидирует по этому показателю Жан-Себастьян Жигер (33 победы), на втором месте – Фредерик Андерсен (17), третью строчку занимает Йонас Хиллер – 12 побед.