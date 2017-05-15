Гибсон: главное, что «Анахайм» победил

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 1-1) во втором матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

«Все говорят, что мы не ищем лёгких путей. Главное, что мы победили. Остальное не так важно. Давление «Нэшвилла» в третьем периоде? Это хорошая команда, мы ожидали этого. У них мобильные защитники, которые хорошо распоряжаются шайбой. Мы знали, что они будут стремиться атаковать. Наши игроки проделали хорошую работу в отборе шайбы и блокировке бросков.

Мы не хотели ехать на выездные матчи, уступая 0-2. Надеюсь, эта победа добавит нам уверенности в себе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.