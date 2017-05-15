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«Авангард» проведёт сбор в Германии, примет участие в двух турнирах в межсезонье

15 мая 2017, понедельник. 10:18. Хоккей

«Авангард» определился с предварительным планом подготовки команды к следующему сезону. Для прохождения медицинского осмотра команда соберётся 30 июня. С 6 по 19 июля хоккеисты будут тренироваться в Омске.

С 20 июля по 2 августа омичи проведут сбор в Фюссене, где сыграют товарищеские матчи. Даты и соперники пока неизвестны.

С 6 по 12 августа «Авангард» примет участие в Кубке президента Казахстана. На этом турнире омичи сыграют с «Барысом», «Адмиралом», «Давосом», «Нефтехимиком» и «Трактором».

С 15 по 18 августа команда будет принимать участие в мемориале Виктора Блинова. Соперниками «Авангарда» будут «Автомобилист», «Амур» и «Югра». С 19 по 22 августа команда будет тренироваться на домашней арене.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
15 мая 2017, понедельник
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