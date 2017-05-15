Гецлаф – 6-й действующий игрок с 80 голевыми передачами в плей-офф

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф во втором матче финальной серии Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 1-1 в серии) оформил ассистентский хет-трик.

Всего в 117 матчах за карьеру в Кубке Стэнли канадец сделал 80 голевых передач, став шестым действующим игроком, кому удалось достичь этой отметки, вслед за Яромиром Ягром (123), Сидни Кросби (98), Марианом Госсой (97), Джо Торнтоном (96) и Евгением Малкиным (94).

В 13 матчах текущего турнира Гецлаф набрал 18 (8+10) очков и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один балл от Малкина.