Лавиолетт: удаление в конце первого периода повлияло на ход игры с «Анахаймом»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (3:5, 1-1) во втором матче финала Западной конференции.

«Удаление в конце первого периода повлияло на ход игры. Изменило динамику, изменило владение инициативой. Когда в начале второго периода забил ещё один гол, то уверенно захватил её.

В принципе, мы неплохо сыграли в средней зоне против такой скоростной команды. В то же время мы могли бы лучше, быстрее сыграть в обороне, лучше продумывать свои действия в защите. Я думаю, что они просто сумели воспользоваться моментом и повернуть ход матча в свою пользу.

Игра Ринне? При первом голе был лазерный бросок. Я не знаю, было там подставление или нет, но бросок получился идеальным. Я думаю, что он сделал всё, что мог. Были моменты, когда он выручал. В паре моментов игроки должны были лучше играть перед воротами», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.