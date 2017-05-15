Ван Римсдайк: надеюсь, американцы пройдут проверку сборной России

Защитник сборной США Тревор Ван Римсдайк поделился ожиданиями от матча с командой России на групповом этапе ЧМ-2017. Встреча пройдёт 16 мая, команды борются за первое место в группе А.

«Россия великолепно стартовала на чемпионате мира, у неё великолепные игроки в команде. Каждый следующий матч для нас важен, но игра со сборной России будет за лидерство в группе, очевидно, она станет проверкой для нас. Надеюсь, мы её пройдём.

Могу выделить Артемия Панарина, которого знаю по «Чикаго». Думаю, он смотрится лучше остальных в российской команде, его крайне трудно остановить. Буду ли проводить против него силовые приёмы? Так же, как и против остальных, — если ситуация этого потребует», — отметил хоккеист.