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Дмитрий Воробьёв и Игорь Скороходов стали игроками «Лады»

15 мая 2017, понедельник. 12:22. Хоккей

«Лада» подписала контракты с защитником Дмитрием Воробьёвым и форвардом Игорем Скороходовым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашения обоих хоккеистов с клубом КХЛ являются односторонними и рассчитаны на один сезон.

31-летний Воробьёв в минувшем сезоне выступал за «Салават Юлаев» и набрал 3 (1+2) очка в 42 матчах. В «Ладе» он выступал в сезонах-2014/15 и 2015/16.

31-летний Скороходов выступал за «Северсталь» и «Кузню», в 37 матчах регулярного чемпионата набрал 8 (5+3) очков.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада Дмитрий Воробьёв Игорь Скороходов
Новости. Хоккей
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