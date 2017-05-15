Кулда: во время игры сборная Латвии найдёт слабые стороны россиян

Защитник сборной Латвии Артур Кулда поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой России. Встреча пройдёт 15 мая, начало — в 21:15 мск. Россияне борются за первое место в группе А, латвийцы борются за последнюю путёвку в плей-офф.

«У России хорошая команда, они выиграли все матчи. Думаю, во время игры мы найдём слабые стороны россиян. Лёгкой тренировки перед матчем с Германией у Латвии точно не будет. Но мы будем очень стараться, чтобы добиться положительного результата и порадовать наших болельщиков», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.