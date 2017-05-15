Кузнецов тренируется с Ткачёвым, Ничушкиным и Барабановым

Сборная России проводит утреннюю раскатку перед матчем чемпионата мира с командой Латвии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Очередная игра группового этапа состоится 15 мая в 21:15 мск.
Хоккеисты сборной России тренируются в следующих сочетаниях:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин
«красные»: Проворов — Миронов; Панарин — Наместников — Кучеров
«синие»: Гавриков — Киселевич; Телегин — Андронов — Плотников
«чёрные»: Антипин — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов
«белые»: Зуб — Орлов; Ткачёв — Кузнецов — Барабанов, Ничушкин.
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