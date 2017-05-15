«Адмирал» обменял форварда Дениса Алексеева в «Локомотив»

Нападающий владивостокского «Адмирала» Денис Алексеев в следующем сезоне будет выступать за ярославский «Локомотив». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В результате обмена форвард присоединится к ярославской команде Континентальной хоккейной лиги, а дальневосточники получат денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 19-летний российский форвард провёл за команду Континентальной хоккейной лиги 16 матчей. На счету игрока три заброшенные шайбы и один голевой пас в этих матчах.
Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ
Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.