«Адмирал» обменял форварда Дениса Алексеева в «Локомотив»

Нападающий владивостокского «Адмирала» Денис Алексеев в следующем сезоне будет выступать за ярославский «Локомотив». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В результате обмена форвард присоединится к ярославской команде Континентальной хоккейной лиги, а дальневосточники получат денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 19-летний российский форвард провёл за команду Континентальной хоккейной лиги 16 матчей. На счету игрока три заброшенные шайбы и один голевой пас в этих матчах.