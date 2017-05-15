Аболс: играем в прятки, хотим обмануть Россию, держим в уме матч с Германией

Тренер сборной Латвии Артис Аболс поделился ожиданиями от матчей с командами России и Германии на групповом этапе ЧМ-2017. Латвийская сборная борется за попадание в плей-офф с хозяевами турнира немцами. Россияне борются с американцами за первое место в группе. Матч Россия — Латвия пройдёт 15 мая, начало — в 21:15 по московскому времени.

«Почему не будет играть Мерзликин? Играем в прятки, хотим спрятаться и обмануть Россию. На самом деле наше турнирное положение таково, что нам нужно держать в уме следующую игру с Германией. Даже если мы выигрываем сегодня и набираем три очка, нам с немцами нужно брать минимум очко. Решающая встреча будет именно с Германией. Поэтому и состав такой.

Джериньш и Спруктс не выйдут на лёд по этим же причинам. Мы два дня подряд играем, немцы отдыхали. К ним подъехали Драйзайтль и Грубауэр. Да, мы ещё не сыграли с Россией, но держим в уме встречу с Германией. Но с Россией мы всё равно будем действовать в своём стиле. Мы будем биться. Мерзликин раззадорил российскую сборную и спрятался в кусты? Это вы пишите, а не мы. Он раззадорил, чтобы Иварсу Пунненовсу было легче играть.

Мерзликин, Спруктс и Джериньш не сыграют за Латвию в матче с командой России

Боб Хартли – реалист. Он всё понимает. По таланту Россия сильнее США и Швеции. По игре, которую россияне сейчас показывают, тоже. Американцы, кстати, выглядели быстрее шведов. Мы понимаем, что нам отсюда уезжать или в Париж, или в Ригу. Но перестраиваться ещё рано», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.