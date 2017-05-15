Трушков: в «Спартаке» я катастрофически мало играю

Вратарь «Спартака» Александр Трушков подвёл итоги сезона-2016/17.

«Поначалу для меня всё вроде бы складывалось хорошо, но потом оказалось, что в этом сезоне я катастрофически мало играю. Думал, в том году я нечасто получал игровую практику, но по сравнению с этим сезоном сыграл я тогда очень много. Мы разговариваем об этом с тренером вратарей Стефаном Перссоном. Конечно, надо играть, но сам понимаю, что просто так никогда ничего не получается, везде нужно завоёвывать место. Безусловно, очень хочется играть, но стараюсь относиться ко всему спокойно, работать и ждать шанса. Хорошо, что на данный момент есть возможность получать игровую практику в МХЛ.

Мысли о смене команды? Ну, во-первых, я в «Спартаке» очень давно и команду пока не менял ни разу. А во-вторых, мой контракт с клубом рассчитан на два года – я подписал его этой весной. Поэтому думаю, что только работой, трудом и упорством можно выбивать себе место в составе – мысли только такие», — цитирует вратаря официальный сайт красно-белых.