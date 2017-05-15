Нападающий Йоэнсуу остаётся в «Йокерите»

Финский нападающий Ессе Йоэнсуу продлил контракт с клубом КХЛ «Йокерит» из Хельсинки. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новый односторонний контракт между 29-летним нападающим и финским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитан на три года.

Йоэнсуу в минувшем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 28 (15+13) очков. В четырех матчах плей-офф КХЛ нападающий результативным действиями не отметился.