Кучеров возглавил рейтинг упоминаемости в соцсетях хоккеистов сборной России

НападающийНикита Кучеров возглавил рейтинг упоминаемости в социальных сетях хоккеистов сборной России на чемпионате мира в Кёльне и Париже, подготовленный компанией «Медиалогия», после игр с датчанами и словаками.

Рейтинг построен по количеству упоминаний хоккеистов сборной России на чемпионате мира по хоккею в сообщениях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», Youtube, LiveJournal, форумах и блогах. Период исследования – с 10 по 15 мая.

Топ-10 хоккеистов сборной России выглядит так:

1. Никита Кучеров – 7,6 тыс. упоминаний;

2. Сергей Плотников – 7,4;

3. Сергей Мозякин – 7,3;

4. Никита Гусев – 6,8;

5. Евгений Дадонов – 6,5;

6. Артемий Панарин – 5,5;

7. Андрей Василевский – 5,1;

8. Богдан Киселевич – 4,5;

9. Сергей Андронов – 4,2;

10. Иван Телегин – 3,9.