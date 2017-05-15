Штурм: с латвийцами в воротах сыграет Грубауэр, Драйзайтль готов к матчу

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм рассказал о кадровых решениях в команде и поделился впечатлениями от матча с командой Латвии. Хозяева ЧМ-2017 борются с латвийцами за последнюю путёвку в плей-офф. Немцы сыграют с латвийцами 16 мая.

«Перед игрой с латвийцами у нас два выходных дня, и пусть это не всегда хорошо, думаю, это не окажет большого влияния на игру. Победит тот, кто больше этого хочет, тот, кто будет меньше ошибаться. Мы сделаем всё, чтобы выйти в плей-офф, уверен, болельщики нам помогут. Драйзайтлю было сложно позавчера, он вышел играть прямо с самолета. Сейчас он уже пришёл в себя, к нему вернулся нормальный цвет лица, он полностью готов к игре с латвийцами.

Мы знаем всё о сборной Латвии, это хорошая команда, у них отличный тренер, они играют здорово на этом турнире. Как правило, они выжидают ошибок от соперника, так что надо их допускать по минимуму. Большую роль, конечно, сыграют бригады большинства.

Грубауэр будет играть в воротах против команды Латвии. Да, он приехал только два дня назад, но вчера он хорошо потренировался и готов дебютировать в Кёльне», — рассказал Штурм.