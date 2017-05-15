ЧМ-2017 уже обошёл по общей посещаемости матчей российский чемпионат мира — 2016

Посещаемость ЧМ-2017 в Кёльне и Париже за девять дней группового этапа обошла общую посещаемость ЧМ-2016 в Москве и Санкт-Петербурге. В расчёт брались 9 дней турнира и 42 матча — 431 040 зрителей против 417 414 человек за весь прошлый турнир. Средняя посещаемость турнира в обоих городах составляет 10 263 зрителя. В Кёльне на матчи ЧМ-2017 в среднем ходит почти 13 500 зрителей, в Париже около 7 100.

Как сообщает deb-online, 5 мая на три матча в Кёльне пришло более 55 239 зрителей. 17 936 зрителей — это наилучшая посещаемость дневного матча чемпионата мира за последние годы.

«Немецкая команда играет при аншлагах. Много болельщиков из других стран — их число превзошло наши ожидания. 600 000 зрителей — вот наша цель», — сказал генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд в интервью официальному сайту Немецкого хоккейного союза.