В межсезонье «Ак Барс» проведёт сбор в Финляндии, примет участие в двух турнирах

«Ак Барс» обнародовал план предсезонной подготовки. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Подготовку к сезону «Ак Барс» начнёт тренировками в Казани с 3 по 9 июля. С 10 по 22 июля казанцы проведут учебно-тренировочный сбор в Финляндии. 26 июля у команды запланирован контрольный матч с «Нефтяником» в Альметьевске. 28 июля «Ак Барс» проведёт в Казани товарищескую встречу с «Нефтехимиком».

С 1 по 6 августа казанцы примут участие в предсезонном турнире в Нижнем Новгороде вместе с «Торпедо», новокузнецким «Металлургом», «Салаватом Юлаевым», «Спартаком» и «Автомобилистом».

На турнире «Кубок ЛЖД» в Риге, который пройдёт 12-16 августа, помимо «Ак Барса», выступят рижское и минское «Динамо» и «Локомотив».