Бадюков: проблемы сборная Латвии может доставить, но с Россией бороться сложно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Латвией на групповом этапе чемпионата мира — 2017. Матч Россия — Латвия состоится 15 мая. Начало встречи 21:15 мск.

«Конечно, латвийцы могут доставить проблемы сборной России, но, учитывая, что у них основные игроки Мерзликин, Спруктс не сыграют, шансов на это немного. Голкипер Мерзликин провёл все матчи и, на мой взгляд, подустал. Для Латвии главный матч состоится завтра с немцами, эта игра будет определяющей в борьбе за четвёртое место. Главный тренер Боб Хартли понимает, что с россиянами бороться будет сложно.

Мерзликин, Спруктс и Джериньш не сыграют за Латвию в матче с командой России

У нас будут играть Кузнецов и Орлов, две спецбригады полные, Гусеву не придётся в двух звеньях выходить. В воротах сыграет Сорокин, которому хочется доказать на чемпионате мира, что он не хуже Василевского. Состав боевой, так что преимущество будет у российской сборной», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».