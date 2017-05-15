Сильверберг делит первое место с Гюнцелем по голам в текущем плей-офф НХЛ

Нападающий «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3) забил гол. В настоящее время счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли равный 1-1.

Это 9-я шайба шведского хоккеиста в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и он вышел на первое место в гонке снайперов, сравнявшись с Джейком Гюнцелем («Питтсбург Пингвинз»). Всего в 13 матчах нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги Сильверберг набрал 13 (9+4) очков.