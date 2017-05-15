«Адмирал» расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашёвым

Хоккейный клуб «Адмирал» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашёвым. Об этом сообщается в официальной группе клуба в «ВКонтакте».

24-летний нападающий выступал за владивостокскую команду с момента её вступления в Континентальную хоккейную лигу в сезоне-2013/14. За это время он провёл 106 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 22 (11+11) очков. Ранее Барбашёв был игроком московского ЦСКА. Всего в КХЛ он сыграл 196 матчей, набрав 34 (14+20) результативных балла.