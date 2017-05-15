Андресон: «Питтсбург» сделает изменения, «Оттаве» надо не терять нить игры

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился ожиданиями от второго матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-0 в серии).

«Мы знаем, что у нас в составе очень хорошие игроки. „Оттава“ — отличная команда, но при этом мы прекрасно понимаем, насколько хорош „Питтсбург“. У них много звёздных хоккеистов, средний уровень „Пингвинз“ невероятно высок. Мы смотрели за их серией с „Вашингтоном“ и увидели впечатляющие командные действия в их исполнении.

Так что для нас главным остаётся сохранять концентрацию и не терять нитей игры. Уверен, что ко второй игре они сделают определённые изменения. За это мы и любим хоккей, потому что всегда можно что-то исправить. Нужно мгновенно реагировать на происходящее, ведь хоккей состоит из ошибок. Команда, которая совершает наименьшее количество ошибок, обычно добивается победы", — приводятся слова Андерсона на официальном сайте НХЛ.