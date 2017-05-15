Ю. Гудачек: система хоккея Словакии неправильна, поэтому мы боремся за выживание

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек после поражения от США (1:6) прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«В последнем матче выглядело так, что американцы играют с какими-то юниорами, хотя они сами ещё молодые игроки. Но у них хорошие игроки, а у нас, к сожалению, нет. Ребята бьются, но этого не хватает. Десять минут мы проводим хорошо, а потом начинаем делать ошибки. Даже если бы нашим тренером был Майк Бэбкок, а вратарём — Кэри Прайс, это бы не помогло.

У латвийцев 13 игроков из КХЛ. Почему в «Словане» не играет столько словаков? Это вопросы, которые надо решать. Вся система построена неправильно. Компетентные люди 15 лет ничего не делали, и вот результат. Мы должны понимать, что ещё много лет будем играть за выживание", — цитирует Гудачека hokej.cz.

Турнирная таблица ЧМ-2017