Президент оргкомитета ОИ-2018: не думаю, что решение НХЛ окончательное

Президент организационного комитета Олимпиады 2018 года Хи-Бом Ли считает, что НХЛ ещё не приняла окончательного решения по участию в Играх в Пхёнчхане, и отметил, что готов к новым переговорам по этому вопросу.

«Я не думаю, что НХЛ приняла окончательное решение. Ещё есть возможность для дискуссий и переговоров. Я провёл очень полезную встречу с Рене Фазелем, а также встретился со многими лидерами хоккея в Европе. ИИХФ и организационный комитет Пхёнчхана сошлись во мнении, что действуем сообща. Мы будем сотрудничать с ИИХФ, чтобы продолжить развитие олимпийских хоккейных объектов.

Я готов ко встрече с делегациями НХЛ тогда, когда они решат это сделать. Недавно я встречался с их делегацией в Пхёнчхане, там были не только представители игроков, но и профсоюза. Не только в Пхёнчхане, но и в Нью-Йорке. Ничего не решено, пока не будет принято окончательное решение.

Я обсуждал этот вопрос с Томасом Бахом на прошлой неделе. Мы открыты к дискуссиям на эту тему и ведём их не только с ИИХФ, но и МОК", — цитирует Ли ESPN.