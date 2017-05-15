Гуськов: финны – предпочтительный вариант для России в четвертьфинале ЧМ

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился соображениями насчёт того, кто для сборной России будет наиболее предпочтительным соперником в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Я бы сказал, что финны не очень удачно проходят предварительный этап. Команда по сравнению с прошлым чемпионатом стала слабее. Из трёх сборных, по моему мнению, предпочтительнее финны. Швейцарцы великолепно выступают, чехи могут преподнести сюрприз, на нашу сборную они всегда настраиваются. По той игре, которую финны показывают, они слабее этих команд», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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