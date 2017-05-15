Поддубный: от «Мемориального кубка» жду многого, долго привыкал к хоккею в CHL

Форвард «Эри Оттерз» Герман Поддубный поделился ожиданиями от «Мемориального кубка» — финального турнира Канадской юниорской лиги (CHL), который пройдёт в Виндзоре (провинция Онтарио) с 19 по 28 мая.

«Команда в целом провела отличный чемпионат. Мы ещё раз одержали 50 побед в регулярном чемпионате, потом выиграли плей-офф ОХЛ, а с ним получили билет в финал «Мемориального кубка».

Для меня сезон получился познавательным. Многое узнал и многому научился. Это относится не только к игре на льду, но и к быту, общению с прессой, болельщиками. Помогали старшие ребята.

Трудности были разные, сперва я привыкал к хоккею в лиге. Здесь он быстрее и жёстче того, в который я играл ранее. Во время плей-офф нужно было срочно менять паспорт. Пропустил восемь дней тренировок на льду, целую серию плей-офф, а затем снова пришлось набирать физическую форму. Сейчас всё встало на свои места, могу целиком сфокусироваться на хоккее.

От «Мемориального кубка» ожидаем многого. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив, обладающий большим опытом побед. Тренерский штаб знает, как помочь нам добиться итоговой победы», — сказал Поддубный «Чемпионату».