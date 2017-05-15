Канада разгромила Норвегию на ЧМ-2017, гарантировав себе первое место в группе

Сборная Канады одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:0.

В концовке первого периода канадцы забросили дважды в течение 24 секунд, авторами голов стали Брэйден Шенн и Колтон Парэйко. В середине второй двадцатиминутки Марк Шайфли сделал счёт 3:0, а вскоре Колтон Парэйко оформил дубль. Окончательный счёт установил Райан О'Райлли. Вратарь Чад Джонсон сыграл на ноль, отразив 10 бросков.

Канадцы набрали 16 очков в шести матчах и гарантировали себе итоговое первое место в группе А. В активе сборной Норвегии восемь очков в шести матчах, они уже не поднимутся выше пятого места.

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Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».