Сборная России прибыла на «Ланксесс-Арену» на матч ЧМ-2017 с Латвией

Сборная России прибыла на «Ланксесс-Арену» на матч группового этапа чемпионата мира с командой Латвии. Встреча начнётся в 21:15 мск.

К встрече с латвийцами россияне подходят, занимая второе место в группе А, однако опережают лидеров американцев по потерянным очкам. В пяти матчах наша команда набрала 14 очков, не потерпев ни одного поражения. Сборная Латвии борется за попадание в четвертьфинал, они занимают четвёртое место в группе, имея в активе 9 очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Латвия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».