Сеси: неважно, насколько зрелищный хоккей показывает «Оттава», план работает

Защитник «Оттавы Сенаторз» Коди Сеси поделился ожиданиями от второго матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-0 в серии).

«У нас есть определённый стиль игры, который помогает добиваться успеха. Мы концентрируемся на своих действиях и делаем минимальные изменения в системе в зависимости от соперника. Наш стиль позволяет нам адаптироваться к любому оппоненту, что, безусловно, очень полезно. В любой ситуации мы чувствуем уверенность в нашей системе игры, которая приносит результат.

Нас сравнивают с «Нью-Джерси» 90-х годов? Честно говоря, тогда я ещё был слишком маленьким и не смотрел хоккей. Но я знаю, какая репутация была у той команды. Да, у нас есть схожие моменты в стиле игры, но здесь неважно, насколько зрелищным является хоккей, который мы показываем. Пока мы одерживаем победы, план работает", — приводятся слова Сеси на официальном сайте НХЛ.