Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2017 с Латвией, Кузнецов в 4-м звене

Сборная России определилась с составом на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Латвии. Нападающий Евгений Кузнецов сыграет в четвёртом звене. Встреча состоится на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, начало в 21:15 мск.
Состав сборной России:
Сорокин (Василевский);
Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;
Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;
Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;
Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Латвия.
Россия сыграет с Латвией на ЧМ-2017. LIVE
Сборная России проведёт свой шестой матч на чемпионате мира–2017. Соперник – Латвия. Начало встречи — в 21:15 мск.