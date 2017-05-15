Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2017 с Латвией, Кузнецов в 4-м звене

Сборная России определилась с составом на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Латвии. Нападающий Евгений Кузнецов сыграет в четвёртом звене. Встреча состоится на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, начало в 21:15 мск.

Состав сборной России:

Сорокин (Василевский);

Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;

Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;

Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;

Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Латвия.