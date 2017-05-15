Сборная Латвии определилась с составом на матч ЧМ-2017 с Россией

Сборная Латвии определилась с составом на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой России. Встреча состоится на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, начало в 21:15 мск.
Состав сборной Латвии:
Пунненовс (Калниньш);
Сотниекс — Кулда, Даугавиньш — Блюгерс — Букартс Роб.;
Цибульскис — Галвиньш, Букартс Рих. — Индрашис — Бичевскис;
Балинскис — Фрейбергс, Скворцов — Гиргенсонс — Кениньш;
Биндулис — Якс, Разгалс — Павлов — Мейя.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Латвия.
Россия сыграет с Латвией на ЧМ-2017. LIVE
Сборная России проведёт свой шестой матч на чемпионате мира–2017. Соперник – Латвия. Начало встречи — в 21:15 мск.