Сканделла: матч с Данией был равным, не так уж плохо проиграть в один гол

Нападающий сборной Италии Джулио Сканделла прокомментировал поражение от команды Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года со счётом 0:2.

«Мы старались упорно работать и забросить шайбу, которая была очень нам нужна. Этого не случилось, а гол, пропущенный в меньшинстве, решил исход встречи в третьем периоде. Игра была равная и тяжёлая, так что проиграть из-за одного гола в конце матча — это не так уж плохо, но мы всегда хотим большего», — приводятся слова Сканделлы на официальном сайте турнира.

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