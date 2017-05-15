Маккиннон: надеюсь, Канада победит в четвертьфинале и полуфинале ЧМ-2017

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон прокомментировал победу над Норвегией на чемпионате мира по хоккею (5:0), которая позволила его команде гарантировать первое место в группе.

«Мы доминировали в этом матче. Мы посмотрели видео с игры со швейцарцами, провели командное собрание после поражения. Не хочу оправдываться, но в том матче нам часто не везло, мы в два раза перебросали соперника, но шайба просто не шла в ворота. Сегодня мы заслужили победу, заставили соперника нарушать правила и воспользовались шансами в большинстве. У нас хорошо работает большинство, был хороший старт турнира с чехами, потом матчи с Беларусью и Словенией. Кажется, мы забивали в большинстве в каждой игре. К сожалению, мы потеряли защитника Тайсона Бэрри, но у нас есть Колтон Парэйко, у которого тоже отличный бросок.

Изменится ли наш настрой на матч с Финляндией после того, как мы гарантировали себе первое место в группе? Я так не думаю. Мы всё время выкладываемся и не хотим проводить матч спустя рукава и терять кураж. Мы горды, что заняли первое место, надеюсь, сможем победить в четвертьфинале и полуфинале", — сказал Маккиннон в эфире TSN.