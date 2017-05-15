Поульсен: датчане хотели заслужить место на домашнем ЧМ и сделали это

Нападающий сборной Дании Мортен Поульсен прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею (2:0). Этот матч стал последним в карьере за сборную для капитана команды Мортена Грина.

«Грин, наверное, первый великий игрок, который представлял Данию на международном уровне. Это безумие, что теперь мы будем играть на этих турнирах без него. Он — огромная часть нашей команды, не только на льду. Он для нас как отец, его будет очень не хватать.

Мы хотели заслужить своё место на следующем чемпионате мира, и сегодня мы это сделали", — приводятся слова Поульсена на официальном сайте турнира.

В случае победы Италии датчане могли занять последнее место в группе, но не вылетели бы из элитного дивизиона, потому что принимают следующий чемпионат мира.