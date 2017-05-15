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Парэйко: победа над Норвегией придаст Канаде уверенности перед четвертьфиналом

15 мая 2017, понедельник. 21:38. Хоккей

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко прокомментировал победу над Норвегией на чемпионате мира по хоккею (5:0).

«Сегодняшний матч показал, как мы можем играть. Это придаёт нам уверенности перед четвертьфиналом, особенного после поражения от Швейцарии. Мы здорово начали тот матч, но позволили сопернику вернуться в игру. Важно, что сегодня мы играли все 60 минут. Теперь ждём следующего матча.

Норвегия нанесла всего 10 бросков? Наши защитники не давали пространства сопернику, а нападающие хорошо оказывали давление в обороне. Мы сыграли собранно, и наш вратарь был хорош.

Я не знал, что ожидать, это мой первый подобный турнир. Но всё просто замечательно, меня тепло встретили в команде. Надеюсь, мы продолжим в том же духе", — сказал Парэйко в эфире TSN.

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Норвегии — Хоккей ЧМ-2017
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