Парэйко: победа над Норвегией придаст Канаде уверенности перед четвертьфиналом

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко прокомментировал победу над Норвегией на чемпионате мира по хоккею (5:0).

«Сегодняшний матч показал, как мы можем играть. Это придаёт нам уверенности перед четвертьфиналом, особенного после поражения от Швейцарии. Мы здорово начали тот матч, но позволили сопернику вернуться в игру. Важно, что сегодня мы играли все 60 минут. Теперь ждём следующего матча.

Норвегия нанесла всего 10 бросков? Наши защитники не давали пространства сопернику, а нападающие хорошо оказывали давление в обороне. Мы сыграли собранно, и наш вратарь был хорош.

Я не знал, что ожидать, это мой первый подобный турнир. Но всё просто замечательно, меня тепло встретили в команде. Надеюсь, мы продолжим в том же духе", — сказал Парэйко в эфире TSN.