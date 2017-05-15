Смит: нам нравится, что «Оттаву» всегда считают аутсайдером, это хорошая позиция

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Зак Смит поделился ожиданиями от второго матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-0 в серии).

«Нам нравится, что „Оттаву“ всегда считают аутсайдером. Мы не удивлены этому, но, пожалуй, это хорошая позиция. Есть старое клише, что нужно двигаться вперёд шаг за шагом. Звучит банально, но это действительно так. Не думаю, что психология игроков и тренеров сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Наша сила как раз в стабильности. Мы предсказуемы для самих себя, но против „Сенаторз“ неприятно играть. Не секрет, что система игры, которую мы исповедуем, делает акцент на обороне, так что неудивительно, что мы не даём соперникам создавать большое количество голевых моментов у своих ворот.

В составе «Питтсбурга» есть высококлассные хоккеисты, которые наверняка что-то придумают в атаке во второй игре. Я считаю, что в первом матче мы проделали хорошую работу в обороне», — приводятся слова Смита на официальном сайте НХЛ.